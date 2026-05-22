Vedat Muriqi için kader haftası!

İspanya Ligi'nde Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin kaderi bu hafta belli olabilir.
Mallorca, ligin son haftasında Real Oviedo ile karşılaşacak. Mallorca, kazansa dahi lige veda edebilir, kulübün ligde kalması mucizelere kalmış durumda.
SATIŞ LİSTESİNDE OLABİLİR
İspanyol ekibi, La Liga'ya veda etmesi durumunda önemli isimlerle yollarını ayırabilir ve Vedat Muriqi'yi de satış listesinde olması bekleniyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY
Vedat Muriqi ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Mallorca'nın lige veda etmesi durumunda 32 yaşındaki futbolcunun geleceği için vereceği karar da büyük bir merakla bekleniyor.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de Vedat Muriqi ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da daha önce birlikte çalıştığı Muriqi'yi kadrosunda görmek istiyor. Okan Buruk, Muriqi ile temas da kurdu.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca forması altında bu sezon bu sezon 36 maçta süre bulan Muriqi, 22 kez ağları havalandırdı.
