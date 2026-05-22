Vedat Muriqi için kader haftası!

Mallorca forması giyen ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi'nin durumu bu hafta netlik kazanabilir. Mallorca, küme düşerse Kosovalı golcünün satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

22 Mayıs 2026 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 09:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya Ligi'nde Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin kaderi bu hafta belli olabilir.

Mallorca, ligin son haftasında Real Oviedo ile karşılaşacak. Mallorca, kazansa dahi lige veda edebilir, kulübün ligde kalması mucizelere kalmış durumda.

SATIŞ LİSTESİNDE OLABİLİR

İspanyol ekibi, La Liga'ya veda etmesi durumunda önemli isimlerle yollarını ayırabilir ve Vedat Muriqi'yi de satış listesinde olması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY

Vedat Muriqi ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Mallorca'nın lige veda etmesi durumunda 32 yaşındaki futbolcunun geleceği için vereceği karar da büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de Vedat Muriqi ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da daha önce birlikte çalıştığı Muriqi'yi kadrosunda görmek istiyor. Okan Buruk, Muriqi ile temas da kurdu.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca forması altında bu sezon bu sezon 36 maçta süre bulan Muriqi, 22 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
