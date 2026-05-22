 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Önder Özen'den Beşiktaş için yol haritası

Beşiktaş'a geri dönen Önder Özen, siyah-beyazlılar için yeni yol haritasını belirledi.

calendar 22 Mayıs 2026 10:19
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Önder Özen'den Beşiktaş için yol haritası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Yeni sezon öncesi futbol yapılanmasını yeniden şekillendirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevine getirilen Zeki Önder Özen, siyah beyazlı yönetimin önüne kapsamlı bir yol haritası koydu.

Başkan Serdal Adalı ile yaptığı ilk görüşmede Özen'in, "günü kurtarma" hamlelerinden çok, kulübü yeniden sürdürülebilir şekilde zirve yarışına sokacak bir model üzerinde durduğu öğrenildi. En büyük hatanın teknik direktörlere göre sürekli değişen transfer politikaları olduğu vurgulayan Önder Özen, bu durumun takım kimliğini kökünden yok ettiğini söyledi.

TEKNİK DİREKTÖR - TRANSFER

Buna göre Beşiktaş artık her teknik adam değişiminde futbol anlayışını da değiştirmeyecek. Kulüp önce kendi oyun kimliğini belirleyecek, ardından bu yapıya uygun teknik direktör tercihleri yapılacak. Transfer için de Balkanlar, Fransa-Afrika hattı ve gurbetçi oyuncu havuzunun yakın takibe alınmasını isteyen tecrübeli futbol adamı, altyapı ile A takım arasında daha güçlü bir geçiş sistemi kurulmasını talep etti. Transfer edilecek her oyuncunun da satılabilir olmasına dikkat edilecek. Yönetim cephesinin de Özen'in sunduğu uzun vadeli modeli beğendiği öğrenildi.

SON KARAR ÖZEN'DE OLACAK

Serkan Reçber'in istifasının ardından scout organizasyonunun başına yeninden Eduard Graf geçecek. Reçber'in göreve gelmesinden sonra pasif kalan Graf, sportif direktör Zeki Önder Özen'e bağlı şekilde görev yapacak. Yeni yapılanmada transfer, scouting ve oyuncu izleme süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi hedeflenirken, son karar merciinin Önder Özen olacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.