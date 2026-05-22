22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Edson Alvarez için açıklama: "Fenerbahçe'de kalmayacak!"

Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Fenerbahçe'nin Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncunun West Ham United'a geri döneceğini açıkladı.

22 Mayıs 2026 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 11:29
Haber: Sporx.com
Edson Alvarez için açıklama: 'Fenerbahçe'de kalmayacak!'
Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Gana ve Avustralya ile oynanacak hazırlık maçları öncesi konuştu. Aguirre, Fenerbahçe'de forma giyen Edson Alvarez ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aguirre, sakatlığı sonrası ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Edson Alvarez'in, kısa da olsa Gana maçında süre bulacağını söyledi. Meksikalı teknik adam, "Edson ayak bileği ameliyatından sonra iyi bir şekilde iyileşti. Kesinlikle oynayacak. Çok fazla oynayacağını sanmıyorum ama dikkat edeceğim." dedi.

"DİSİPLİN İHLALİ DEĞİLDİ"

Edson Alvarez ile ilgili sözlerine devam eden Aguirre, "Edson Alvarez'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalması bir disiplin ihlali değildi, yeni teknik direktör ona kadroda olmayacağını söyledi ve o andan itibaren... Edson Alvarez, West Ham United'ın oyuncusu. Fenerbahçe'nin sahip olduğu satın alma opsiyonu geçerli olmayacak ve Edson, Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." diye konuştu.

"SÜRECİ TAKİP ETTİM"

Meksikalı futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiğini söyleyen Aguirre, "Sağlıklı, güçlü, bu milli takıma çok şey vermiş bir oyuncu ve bana göre herhangi bir disiplinsizlik yapmadı. Yeni teknik direktör ona, "Ligin geri kalanında oynamayacaksın." dedi ama bu bir disiplinsizlik sonucu değildi. Bana inanın çünkü bu konuyu çok yakından takip ediyorum." dedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ve West Ham United arasında yapılan anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in kiralık sözleşmesinde 22 milyon euro'luk opsiyon bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
