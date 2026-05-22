 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Galatasaray'ın hırçını Davinson Sanchez!

Galatasaray'da geride kalan sezonun en hırçını Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 6 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

calendar 22 Mayıs 2026 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın hırçını Davinson Sanchez!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en "hırçın" futbolcusu Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 33 futbolcunun 21'i, toplamda 5 kırmızı ve 64 sarı kart gördü.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez, 30 lig maçında 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek takımının en "hırçın" oyuncusu oldu. Sanchez, ligin 8. haftasında 1-1 biten Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında direkt kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ise 28. haftada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçın sonunda tartışmadan dolayı hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 32. haftadaki Samsunspor maçında Günay Güvenç, 13. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasında Roland Sallai ve 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde Leroy Sane gördü.

En fazla sarı kart gören oyuncu Osimhen

Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla sarı kart gören oyuncu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu.

Sezon başından beri ligde 22 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Osimhen'i bu alanda 7 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 6'şar sarı kartla Davinson Sanchez ile Mario Lemina takip etti.

Kart tablosu

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:


Oyuncu Maç Sarı kart Kırmızı kart
Victor Osimhen 22 8 -
Barış Alper Yılmaz 30 7 -
Davinson Sanchez 30 6 1
Mario Lemina 27 6 -
Abdülkerim Bardakcı 30 5 1
Lucas Torreira 30 5 -
Uğurcan Çakır 25 4 -
Roland Sallai 30 3 1
Eren Elmalı 25 3 -
Wilfried Singo 19 3 -
Kazımcan Karataş 8 3 -
Günay Güvenç 9 2 1
Noa Lang 13 2 -
Mauro Icardi 31 1 -
Kaan Ayhan 19 1 -
Yunus Akgün 28 1 -
Ismail Jakobs 25 1 -
Gabriel Sara 27 1 -
İlkay Gündoğan 24 1 -
Berkan Kutlu 7 1 -
Leroy Sane 28 - 1
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.