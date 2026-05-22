 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45

Kocaelispor, istatistikleri boşa çıkardı!

Süper Lig'de son 4 sezonda en az gol atan takımlar küme düşerken Kocaelispor, 26 gollük hücum performansıyla ligi 37 puanla 10. tamamladı. Sezonun az gol yiyen takımlarından yeşil-beyazlılar, sahasında ise kalesinde en az gol gören ekip oldu.

calendar 22 Mayıs 2026 12:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, istatistikleri boşa çıkardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Trendyol Süper Lig'de 4 sezondur en az gol atan takımlar küme düşerken Kocaelispor, bu istatistiğin aksine sezonu 10. tamamlamayı başardı.

Kocaeli temsilcisi, 16 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'de sezon boyunca hücum istatistiklerinde alt sıralarda yer almasına rağmen puan tablosunda ayakta kalmayı başardı.

Kocaelispor, 34 haftalık süreçte 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri yalnızca 26 kez havalandırabilen Körfez ekibi, maç başına 0,76 gol ortalamasıyla ligin en az gol atan ekibi oldu.

Yeşil-siyahlılar, sezondaki 9 galibiyetin 7'sini tek farklı skorlarla elde etti.

Kontrollü oyun anlayışıyla ön plana çıkan Kocaelispor, birçok maçta skor üstünlüğünü koruyarak hanesine puan yazdrdı.

İç sahada 15 gol

Kocaelispor, 15 golle Zecorner Kayserispor ve Kasımpaşa ile ligin iç sahada en az gol atan takımlarından biri oldu.

Deplasmanda 11 gol kaydeden yeşil-siyahlılar, Hesap.com Antalyaspor ile dış sahada en az skor üreten performanslardan birini ortaya koydu.

Başarılı savunma yapan yeşil-siyahlılar, 38 golle ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Şampiyon Galatasaray sezonu kalesinde gördüğü 30, Göztepe 32, Başakşehir FK 35, Fenerbahçe 37 golle kapattı.

Kocaelispor, sezon boyunca 10 maçta kalesini gole kapatırken iç sahada yediği 13 golle Süper Lig'in kendi sahasında en az gol yiyen takımı olarak kayıtlara geçti.

Son 4 sezonun aksine ligde kaldı

Süper Lig'de son 4 sezonda en az gol atan takımların tamamının küme düşmesi, Kocaelispor'un performansını daha dikkati çekici hale getirdi.

2024-25 sezonunda 26 gol atan Bodrum FK, ligi 16. tamamlayarak küme düşerken 2023-24 sezonunda 27 gol kaydeden İstanbulspor, ligi son sırada bitirdi. 2022-23 sezonunda 19 gol atan Atakaş Hatayspor ile 2021-22 sezonunda 27 gol atan Yeni Malatyaspor da lige veda etti.

Bu istatistiklere karşın Kocaelispor, 26 gollük performansına rağmen 37 puan toplayarak ligi 10. bitirdi.

Kocaelispor'da sezonun en golcü ismi 7 golle Bruno Petkovic oldu. Serdar Dursun 6, Daniel Agyei ile Tayfur Bingöl ise 5'er golle takıma katkı verdi.

Sezon boyunca teknik direktör değişikliğine gitmeyen Kocaelispor, Selçuk İnan yönetiminde istikrarlı yapısını korudu. Yeşil-siyahlılar, sezon içerisinde İnan'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.