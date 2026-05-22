 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor!

Pep Guardiola, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

calendar 22 Mayıs 2026 13:17 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 14:41
Haber: Sporx.com ve AA
Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona eriyor.

2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde görev yapan Guardiola, sezon sonunda görevden ayrılacağını açıkladı.

Guardiola, "Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil, eğer olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan şey benim Manchester City'me duyduğum sevgim." dedi.

Manchester City, Guardiola yerine daha önce 55 yaşındaki teknik adamın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

Pep Guardiola, 10 yıllık Manchester City kariyerinde 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

KÜRESEL BÜYÜKELÇİ OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Guardiola'nın City Futbol Grubu ile ilişkisini "küresel büyükelçi" rolünü üstlenerek sürdüreceği kaydedildi.

Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak de açıklamasında, "Son 10 yıldır dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumun üstesinden geldiğimiz temel değer oldu. Doğru cevabı her zaman birlikte bulabileceğimizi her an anladık. Bugün doğru cevap, Pep'in Manchester City teknik direktörü olarak yolculuğunu tamamlamasıdır. Kulüp, sonsuza dek minnettar kalacağı bir on yıllık anılara ve başarılara sahip, bundan da öte geri döndürülemez bir evrim geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İZ BIRAKTI!

Manchester City ile son 10 yılda büyük başarılar yakalayan Guardiola, kırılması güç rekorlara imza attı.

2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti (32), en çok deplasman puanını (50), en büyük gol averajını (+79) ve en büyük şampiyonluk puan farkını (19 puan) elde etti.

2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, bunu İngiliz futbolunda yapan ikinci takım olmayı başardı.

Manchester ekibi, 2023-24 sezonunda üst üste dördüncü kez Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.

TRİBÜNE ADI VERİLDİ

Manchester City, kuzey tribününün 'The Pep Guardiola Tribünü' olarak yeniden adlandırılacağını duyurdu

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.