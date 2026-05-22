Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor!

Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona eriyor.



2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde görev yapan Guardiola, sezon sonunda görevden ayrılacağını açıkladı.



Guardiola, "Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil, eğer olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan şey benim Manchester City'me duyduğum sevgim." dedi.



Manchester City, Guardiola yerine daha önce 55 yaşındaki teknik adamın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.



Pep Guardiola, 10 yıllık Manchester City kariyerinde 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.



KÜRESEL BÜYÜKELÇİ OLACAK



Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Guardiola'nın City Futbol Grubu ile ilişkisini "küresel büyükelçi" rolünü üstlenerek sürdüreceği kaydedildi.



Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak de açıklamasında, "Son 10 yıldır dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumun üstesinden geldiğimiz temel değer oldu. Doğru cevabı her zaman birlikte bulabileceğimizi her an anladık. Bugün doğru cevap, Pep'in Manchester City teknik direktörü olarak yolculuğunu tamamlamasıdır. Kulüp, sonsuza dek minnettar kalacağı bir on yıllık anılara ve başarılara sahip, bundan da öte geri döndürülemez bir evrim geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.



İZ BIRAKTI!



Manchester City ile son 10 yılda büyük başarılar yakalayan Guardiola, kırılması güç rekorlara imza attı.



2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti (32), en çok deplasman puanını (50), en büyük gol averajını (+79) ve en büyük şampiyonluk puan farkını (19 puan) elde etti.



2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, bunu İngiliz futbolunda yapan ikinci takım olmayı başardı.



Manchester ekibi, 2023-24 sezonunda üst üste dördüncü kez Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.



TRİBÜNE ADI VERİLDİ



Manchester City, kuzey tribününün 'The Pep Guardiola Tribünü' olarak yeniden adlandırılacağını duyurdu



