Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri dönüyor!

Cagliari, Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili kararını netleştiriyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Cagliari, henüz net bir karar vermemiş olsa da Semih'in 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Cagliari'nin bu kararını 20 yaşındaki oyuncu ile de paylaştığı belirtildi. Semih Kılıçsoy da İtalyan ekibinde kalmaya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye giden Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde 25 maçta süre buldu ve 4 kez ağları havalandırdı.
