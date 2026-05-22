Jalen Williams yeniden hamstring problemi yaşadı

Oklahoma City Thunder, forveti Jalen Williams'ın sol hamstring sakatlığı nedeniyle "günden güne" değerlendirileceğini açıkladı.



Williams, Spurs'e karşı oynanan Batı Konferansı Finalleri 2. maçının ilk çeyreğinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.



Williams daha önce de ilk turdaki Phoenix Suns serisinde hamstring sakatlığı yaşamış, ardından Thunder'ın Los Angeles Lakers karşısında kazandığı ikinci tur serisinin tamamını kaçırmıştı.



Başarılı oyuncunun Spurs deplasmanındaki 3. maç için durumu "şüpheli" olarak açıklandı. Buna rağmen Williams'ın takım kafilesiyle birlikte San Antonio'ya gittiği bildirildi.



Williams'ın sakatlık geçmişi sezon boyunca dikkat çekmişti. Sezon başında geçirdiği bilek ameliyatının ardından yalnızca 33 normal sezon maçında forma giyebilen yıldız isim, ayrıca sağ hamstring sakatlığı nedeniyle de uzun süre parkelerden uzak kalmıştı.



