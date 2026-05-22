22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Barkley'den NBA ve Adam Silver'a sert eleştiri: "Saygısızlık..."

NBA efsanesi Charles Barkley, ligin yayın düzenini sert sözlerle eleştirdi.

22 Mayıs 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barkley, NBA Başkanı Adam Silver'ı hedef alarak taraftarların maçları takip etmekte zorlandığını ve bunun "taraftara saygısızlık" olduğunu söyledi.

2025-26 sezonunda NBA maçlarının çok fazla platforma bölündüğünü savunan Barkley, mevcut yayın sisteminin karmaşık hale geldiğini belirtti.

Sports Illustrated'dan Jimmy Traina'ya konuşan Barkley şu ifadeleri kullandı:

"Bence Adam Silver bu işe el atmalı. Şu anda maçlar çok dağınık halde. NBC, Peacock, Amazon… Taraftarlara saygısızlık ettiğimizi düşünüyorum. İnsanlar maçların ne zaman ve nerede yayınlandığını bilmiyor. Bunun taraftarlara karşı gerçekten adaletsiz olduğunu düşünüyorum."

2025-26 sezonu, NBA'in yeni medya hakları anlaşmasının ilk yılı olarak dikkat çekiyor. Ulusal yayınlar artık ABC, ESPN, NBC, Peacock ve Amazon Prime Video arasında paylaşılırken; taraftarlar ayrıca NBA TV, NBA League Pass ve yerel/bölgesel yayıncılar üzerinden de maçları takip edebiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
