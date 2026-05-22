Barkley'den NBA ve Adam Silver'a sert eleştiri: 'Saygısızlık...'

NBA efsanesi Charles Barkley, ligin yayın düzenini sert sözlerle eleştirdi.



Barkley, NBA Başkanı Adam Silver'ı hedef alarak taraftarların maçları takip etmekte zorlandığını ve bunun "taraftara saygısızlık" olduğunu söyledi.



2025-26 sezonunda NBA maçlarının çok fazla platforma bölündüğünü savunan Barkley, mevcut yayın sisteminin karmaşık hale geldiğini belirtti.



Sports Illustrated'dan Jimmy Traina'ya konuşan Barkley şu ifadeleri kullandı:



"Bence Adam Silver bu işe el atmalı. Şu anda maçlar çok dağınık halde. NBC, Peacock, Amazon… Taraftarlara saygısızlık ettiğimizi düşünüyorum. İnsanlar maçların ne zaman ve nerede yayınlandığını bilmiyor. Bunun taraftarlara karşı gerçekten adaletsiz olduğunu düşünüyorum."



2025-26 sezonu, NBA'in yeni medya hakları anlaşmasının ilk yılı olarak dikkat çekiyor. Ulusal yayınlar artık ABC, ESPN, NBC, Peacock ve Amazon Prime Video arasında paylaşılırken; taraftarlar ayrıca NBA TV, NBA League Pass ve yerel/bölgesel yayıncılar üzerinden de maçları takip edebiliyor.



