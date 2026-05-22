22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Galatasaray'da Arthur Atta için takas ve para planı!

Udinese'den Arthur Atta ile ilgilenen Galatasaray, İtalyan ekibinin 30 milyon euro'nun üzerindeki talebini düşürmek için anlaşmaya Victor Nelsson'u da dahil etmek istiyor.

calendar 22 Mayıs 2026 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray, Udinese'de forma giyen orta saha oyuncusu Arthur Atta için sürpriz bir anlaşma yapabilir.

NELSSON SÜRPRİZİ!

Messaggero Veneto'da yer alan habere göre, Nicolo Zaniolo'nun opsiyonu konusunda da Udinese ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, Arthur Atta transferinde Victor Nelsson'u da anlaşmaya dahil etmek istiyor.

Udinese, Fransız orta saha oyuncusu Arthur Atta için 30 milyon euro'nun üzerinde bir talepte bulunuyor. Galatasaray ise istenen bonservisi düşürmek için sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson'u da anlaşmaya dahil etmeyi planlıyor.



MAAŞI SORUN OLABİLİR

Nelsson'un Galatasaray'dan sezon başına 1,1 milyon euro ücret ve 275 bin euro bonus kazandığı ve bu maaşın Udinese için sorun olableceği belirtildi. Udinese, standartlarına göre Danimarkalı savunma oyuncusunun ücretini yüksek buluyor.

SAMSUNSPOR DA İSTİYOR

27 yaşındaki Nelsson ile Türkiye'den Samsunspor'un da ilgilendiği ve Karadeniz ekibinin, Nelsson'a Galatasaray'da kazandığına yakın ekonomik şartlar sunabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın ilgilendiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Atta, bu sezon Udinese'de 33 maçta süre buldu ve 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
