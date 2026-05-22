Galatasaray'da Arthur Atta için takas ve para planı!

Galatasaray, Udinese'de forma giyen orta saha oyuncusu Arthur Atta için sürpriz bir anlaşma yapabilir.
NELSSON SÜRPRİZİ!
Messaggero Veneto'da yer alan habere göre, Nicolo Zaniolo'nun opsiyonu konusunda da Udinese ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, Arthur Atta transferinde Victor Nelsson'u da anlaşmaya dahil etmek istiyor.
Udinese, Fransız orta saha oyuncusu Arthur Atta için 30 milyon euro'nun üzerinde bir talepte bulunuyor. Galatasaray ise istenen bonservisi düşürmek için sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson'u da anlaşmaya dahil etmeyi planlıyor.
MAAŞI SORUN OLABİLİR
Nelsson'un Galatasaray'dan sezon başına 1,1 milyon euro ücret ve 275 bin euro bonus kazandığı ve bu maaşın Udinese için sorun olableceği belirtildi. Udinese, standartlarına göre Danimarkalı savunma oyuncusunun ücretini yüksek buluyor.
SAMSUNSPOR DA İSTİYOR
27 yaşındaki Nelsson ile Türkiye'den Samsunspor'un da ilgilendiği ve Karadeniz ekibinin, Nelsson'a Galatasaray'da kazandığına yakın ekonomik şartlar sunabileceği öne sürüldü.
Galatasaray'ın ilgilendiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Atta, bu sezon Udinese'de 33 maçta süre buldu ve 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
