James Harden ile Cavaliers arasında garanti anlaşma yok

Cleveland Cavaliers ile James Harden'ın yeni sözleşme konusunda karşılıklı ilgi taşıdığı belirtilse de taraflar arasında önceden hazırlanmış kesin bir anlaşma bulunmadığı bildirildi.



ESPN'in haberine göre Harden'ın Doğu Konferansı Finalleri'ndeki performansı, alacağı kontratın büyüklüğünü doğrudan etkileyebilir.



Harden'ın sözleşme yapısının oldukça sıra dışı olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun 2026-27 sezonu için 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunurken, Cavaliers'ın anlaşmadan çıkmak istemesi halinde yalnızca 13.3 milyon dolarlık kısmın garanti olduğu ifade edildi.



Haberde ayrıca Harden'ın daha önce Los Angeles Clippers'tan ayrılmak istemesinin nedenlerinden birinin, Clippers yönetiminin kadroyu yeniden yapılandırma sinyalleri vermesi ve tam 42.3 milyon dolarlık maaşı ödemeye sıcak bakmaması olduğu aktarıldı.



Harden playofflar boyunca zaman zaman kritik performanslar sergilese de, Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı Finalleri 1. maçında her iki tarafta da ciddi şekilde zorlandı. Özellikle Jalen Brunson'ın son çeyrek ve uzatmalarda Harden'ı savunmada hedef aldığı belirtildi.



