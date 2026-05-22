 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

James Harden ile Cavaliers arasında garanti anlaşma yok

Cleveland Cavaliers ile James Harden'ın yeni sözleşme konusunda karşılıklı ilgi taşıdığı belirtilse de taraflar arasında önceden hazırlanmış kesin bir anlaşma bulunmadığı bildirildi.

calendar 22 Mayıs 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
James Harden ile Cavaliers arasında garanti anlaşma yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Cleveland Cavaliers ile James Harden'ın yeni sözleşme konusunda karşılıklı ilgi taşıdığı belirtilse de taraflar arasında önceden hazırlanmış kesin bir anlaşma bulunmadığı bildirildi.

ESPN'in haberine göre Harden'ın Doğu Konferansı Finalleri'ndeki performansı, alacağı kontratın büyüklüğünü doğrudan etkileyebilir.

Harden'ın sözleşme yapısının oldukça sıra dışı olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun 2026-27 sezonu için 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunurken, Cavaliers'ın anlaşmadan çıkmak istemesi halinde yalnızca 13.3 milyon dolarlık kısmın garanti olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Harden'ın daha önce Los Angeles Clippers'tan ayrılmak istemesinin nedenlerinden birinin, Clippers yönetiminin kadroyu yeniden yapılandırma sinyalleri vermesi ve tam 42.3 milyon dolarlık maaşı ödemeye sıcak bakmaması olduğu aktarıldı.

Harden playofflar boyunca zaman zaman kritik performanslar sergilese de, Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı Finalleri 1. maçında her iki tarafta da ciddi şekilde zorlandı. Özellikle Jalen Brunson'ın son çeyrek ve uzatmalarda Harden'ı savunmada hedef aldığı belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.