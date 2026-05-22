22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

LeBron James kararını Ağustos'a kadar erteleyebilir

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, kariyerine ilişkin kararını henüz vermediğini açıkladı.

calendar 22 Mayıs 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, kariyerine ilişkin kararını henüz vermediğini açıkladı.

James, "Mind the Game" podcastinde yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin kararın Temmuz sonu ya da Ağustos ayına kadar sarkabileceğini söyledi.

Serbest oyuncu konumunda bulunan James, kariyerinin bir sonraki adımı konusunda tüm kontrolün kendisinde olduğunu vurguladı. Ancak yıldız oyuncunun mevcut maaş seviyesine yakın bir kontratla Lakers dışında bir şampiyonluk adayına gitmesinin kolay olmayabileceği ifade ediliyor.

LeBron açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ anın tadını çıkarıyorum ve acele etmiyorum. Açıkçası bu konuyu çok fazla düşünmedim. Serbest oyuncu olduğumu ve kaderimi kontrol edebildiğimi biliyorum. Lakers'ta uzun yıllar devam etmek de mümkün, başka bir yere gitmek de."

"Ama henüz o noktaya gelmedim. Haziran sonuna doğru, serbest oyuncu piyasası hareketlenmeye başladığında ve süreç Temmuz'dan Ağustos'a uzandığında geleceğimin nasıl şekilleneceğine dair daha net bir fikir oluşacaktır."

LeBron'un 24. sezon için geri dönmesi halinde NBA tarihindeki en uzun kariyer rekorunu daha da geliştireceği belirtildi.

Podcastte LeBron'a eski NBA yıldızı Steve Nash eşlik etti. Program, Lakers'ın Thunder karşısında ikinci turda elenmesinden yaklaşık bir hafta sonra yayımlandı.

James ayrıca basketbol kararlarından önce Memorial Day tatili sonrası planladığı aile tatiline odaklandığını söyledi.

ESPN'den Brian Windhorst ise LeBron'un karar sürecini Ağustos'a kadar uzatabileceğini söylemesinin lig genelindeki yönetimlerde dikkat çektiğini belirtti.

Windhorst'a göre LeBron ile Lakers arasında serbest oyuncu pazarlığı süreci çoktan başlamış durumda.

"Bence LeBron, Lakers'a gidip 'İstediğim rakam bu' demeyecek. Lakers'ın ona gelip 'Sana şu kadar teklif ediyoruz' demesini bekliyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
