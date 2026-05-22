LeBron James kararını Ağustos'a kadar erteleyebilir

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, kariyerine ilişkin kararını henüz vermediğini açıkladı.



James, "Mind the Game" podcastinde yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin kararın Temmuz sonu ya da Ağustos ayına kadar sarkabileceğini söyledi.



Serbest oyuncu konumunda bulunan James, kariyerinin bir sonraki adımı konusunda tüm kontrolün kendisinde olduğunu vurguladı. Ancak yıldız oyuncunun mevcut maaş seviyesine yakın bir kontratla Lakers dışında bir şampiyonluk adayına gitmesinin kolay olmayabileceği ifade ediliyor.



LeBron açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Hâlâ anın tadını çıkarıyorum ve acele etmiyorum. Açıkçası bu konuyu çok fazla düşünmedim. Serbest oyuncu olduğumu ve kaderimi kontrol edebildiğimi biliyorum. Lakers'ta uzun yıllar devam etmek de mümkün, başka bir yere gitmek de."



"Ama henüz o noktaya gelmedim. Haziran sonuna doğru, serbest oyuncu piyasası hareketlenmeye başladığında ve süreç Temmuz'dan Ağustos'a uzandığında geleceğimin nasıl şekilleneceğine dair daha net bir fikir oluşacaktır."



LeBron'un 24. sezon için geri dönmesi halinde NBA tarihindeki en uzun kariyer rekorunu daha da geliştireceği belirtildi.



Podcastte LeBron'a eski NBA yıldızı Steve Nash eşlik etti. Program, Lakers'ın Thunder karşısında ikinci turda elenmesinden yaklaşık bir hafta sonra yayımlandı.



James ayrıca basketbol kararlarından önce Memorial Day tatili sonrası planladığı aile tatiline odaklandığını söyledi.



ESPN'den Brian Windhorst ise LeBron'un karar sürecini Ağustos'a kadar uzatabileceğini söylemesinin lig genelindeki yönetimlerde dikkat çektiğini belirtti.



Windhorst'a göre LeBron ile Lakers arasında serbest oyuncu pazarlığı süreci çoktan başlamış durumda.



"Bence LeBron, Lakers'a gidip 'İstediğim rakam bu' demeyecek. Lakers'ın ona gelip 'Sana şu kadar teklif ediyoruz' demesini bekliyor."



