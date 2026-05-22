De'Aaron Fox'ın durumu belirsizliğini koruyor

San Antonio Spurs guardı De'Aaron Fox'ın, ayak bileği burkulması nedeniyle Batı Konferansı Finalleri 3. maçında oynayıp oynamayacağı son anda belli olacak.



Fox, Oklahoma City Thunder karşısında oynanan serinin ilk iki maçını kaçırmıştı. Yıldız oyuncunun sakatlığı aslında bir önceki turda Minnesota Timberwolves serisinde başlamıştı. Fox'ın ikinci tur boyunca sakat şekilde mücadele ettiği, özellikle Spurs'ün seriyi kapattığı 6. maçta durumunun daha da kötüleştiği belirtildi.



San Antonio temsilcisi yalnızca Fox konusunda değil, bir başka önemli eksikle de karşı karşıya kalabilir. Çaylak guard Dylan Harper'ın da 2. maçta yaşadığı hamstring problemi nedeniyle 3. maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor.



Bu gelişmelerin ardından Spurs'ün oyun kurucu yükü büyük ölçüde Stephon Castle'ın omuzlarına kalmış durumda.



Fox, normal sezonda Spurs formasıyla çıktığı 72 maçta 31 dakika ortalama süre alırken 18.6 sayı, 3.8 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



