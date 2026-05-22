22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

De'Aaron Fox'ın durumu belirsizliğini koruyor

San Antonio Spurs guardı De'Aaron Fox'ın, ayak bileği burkulması nedeniyle Batı Konferansı Finalleri 3. maçında oynayıp oynamayacağı son anda belli olacak.

22 Mayıs 2026 14:38
Fox, Oklahoma City Thunder karşısında oynanan serinin ilk iki maçını kaçırmıştı. Yıldız oyuncunun sakatlığı aslında bir önceki turda Minnesota Timberwolves serisinde başlamıştı. Fox'ın ikinci tur boyunca sakat şekilde mücadele ettiği, özellikle Spurs'ün seriyi kapattığı 6. maçta durumunun daha da kötüleştiği belirtildi.

San Antonio temsilcisi yalnızca Fox konusunda değil, bir başka önemli eksikle de karşı karşıya kalabilir. Çaylak guard Dylan Harper'ın da 2. maçta yaşadığı hamstring problemi nedeniyle 3. maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Bu gelişmelerin ardından Spurs'ün oyun kurucu yükü büyük ölçüde Stephon Castle'ın omuzlarına kalmış durumda.

Fox, normal sezonda Spurs formasıyla çıktığı 72 maçta 31 dakika ortalama süre alırken 18.6 sayı, 3.8 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
