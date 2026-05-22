22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Cavaliers, Giannis takasında Evan Mobley'yi vermedi

Cleveland Cavaliers'ın, son takas döneminde Giannis Antetokounmpo karşılığında Evan Mobley'yi göndermeyi reddettiği öne sürüldü.

calendar 22 Mayıs 2026 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Miami Herald'dan Barry Jackson'ın haberine göre Milwaukee Bucks, Şubat ayındaki takas döneminde Cavaliers ile temasa geçerek Giannis karşılığında Mobley'yi istedi. Ancak Cleveland yönetimi, eski Yılın Savunmacısı ödülü sahibi genç yıldızını göndermeye yanaşmadı.

Giannis'in kariyerine nerede devam edeceği NBA'in en büyük gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Bucks'ın, franchise tarihinin en büyük oyuncularından biri için takas görüşmelerine açık olduğu belirtiliyor.

Miami Heat, Timberwolves, New York Knicks ve Lakers gibi birçok takımın Giannis durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Yıldız oyuncu sezon boyunca kasık, baldır ve diz problemleri dahil birçok sakatlık yaşasa da sağlıklı olduğu dönemde etkili performanslar sergiledi. Giannis, oynadığı 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.

Bucks ise 2025-26 sezonunu büyük hayal kırıklığıyla tamamladı. Milwaukee temsilcisi sezonu 32 galibiyet - 50 mağlubiyet ile bitirirken ne playoff ne de play-in bileti alabildi. Bu sonuç, kulübün 2016'dan bu yana ilk kez sezon sonrası dışında kalması anlamına geldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
