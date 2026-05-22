Cavaliers, Giannis takasında Evan Mobley'yi vermedi

Cleveland Cavaliers'ın, son takas döneminde Giannis Antetokounmpo karşılığında Evan Mobley'yi göndermeyi reddettiği öne sürüldü.



Miami Herald'dan Barry Jackson'ın haberine göre Milwaukee Bucks, Şubat ayındaki takas döneminde Cavaliers ile temasa geçerek Giannis karşılığında Mobley'yi istedi. Ancak Cleveland yönetimi, eski Yılın Savunmacısı ödülü sahibi genç yıldızını göndermeye yanaşmadı.



Giannis'in kariyerine nerede devam edeceği NBA'in en büyük gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Bucks'ın, franchise tarihinin en büyük oyuncularından biri için takas görüşmelerine açık olduğu belirtiliyor.



Miami Heat, Timberwolves, New York Knicks ve Lakers gibi birçok takımın Giannis durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.



Yıldız oyuncu sezon boyunca kasık, baldır ve diz problemleri dahil birçok sakatlık yaşasa da sağlıklı olduğu dönemde etkili performanslar sergiledi. Giannis, oynadığı 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.



Bucks ise 2025-26 sezonunu büyük hayal kırıklığıyla tamamladı. Milwaukee temsilcisi sezonu 32 galibiyet - 50 mağlubiyet ile bitirirken ne playoff ne de play-in bileti alabildi. Bu sonuç, kulübün 2016'dan bu yana ilk kez sezon sonrası dışında kalması anlamına geldi.



