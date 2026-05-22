Trail Blazers koçluğu için 3 finalist!

Portland Trail Blazers'ın başantrenörlük koltuğu için üç finalist belli oldu.



NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Tiago Splitter, Jeff Van Gundy ve Micah Nori görev için öne çıkan isimler konumunda.



Blazers, Ekim ayında federal suçlamalar nedeniyle tutuklanan Chauncey Billups'ın yerine yeni bir koç arıyor. Billups'ın yokluğunda geçici olarak Tiago Splitter görev yapmıştı.



Jeff Van Gundy ise uzun yıllar süren ESPN yayıncılığı kariyerinin ardından 2024 yılında Clippers'ta yardımcı koç olarak sahalara dönmüştü. Van Gundy'nin son başantrenörlük deneyimi ise 2007 yılında sona eren Houston Rockets dönemi olmuştu.



Micah Nori ise uzun süredir Timberwolves'ta Chris Finch'in yardımcılığını yapıyor. Nori daha önce de birçok başantrenörlük sürecinde finalist adaylar arasında yer almış ancak görevi alamamıştı.



