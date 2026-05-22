Doğa Koleji kapatıldı mı? MEB ve TMSF son noktayı koydu!

Eğitim dünyasını sarsan bu operasyon dalgasında çocuklarının akıbetini merak eden milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa kampüslerin kapılarına da kilit vuruldu mu?

Kısa, net ve velilerin o derin kaygılarını anında bitirecek olan sarsıcı resmi gerçek: Hayır, Doğa Koleji KAPATILMADI! Bilgi Üniversitesi'nin aksine, Doğa Koleji'nin tüm kampüslerinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan son dakika ortak açıklamalarına göre; Can Holding'e yönelik yürütülen devasa soruşturma kapsamında Doğa Koleji'nin bağlı bulunduğu şirkete TMSF tarafından kayyım atanmıştır. Ancak kuruma sadece "yönetimsel" olarak devlet tarafından el konulmuş olup, okulların fiziksel olarak kapatılması veya eğitimin durdurulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

MEB'in ve TMSF yetkililerinin açıklamaları, yaşanan bu devasa yönetim krizinin okul sıralarına kesinlikle yansımayacağının altını çiziyor. İşte o kritik maddeler:

Eğitim Kesintisiz Sürecek: Doğa Koleji kampüslerindeki dersler, sınavlar ve akademik takvim hiçbir kesintiye uğramadan, öğretmenlerin ve MEB'in kontrolü altında planlandığı gibi işleyecektir.

TMSF Güvencesi: Okulların tüm mali ve idari yönetimi devletin kurumu olan TMSF güvencesine geçmiştir. Öğretmen maaşları, okul giderleri ve operasyonel işleyiş doğrudan devlet güvencesiyle sürdürülecektir.

Kayıt ve Mezuniyet: Mevcut öğrencilerin hakları tamamen korunmakta olup, kayıt yenileme veya mezuniyet işlemlerinde velileri ve öğrencileri mağdur edecek hiçbir yasal boşluk bulunmamaktadır.

Kısacası, Bilgi Üniversitesi'nde yaşanan o devasa tüzel kişilik sonlanması ve kapatma durumu, MEB'e bağlı faaliyet gösteren Doğa Koleji için işletilmemiş; kurum devletin (TMSF) idari ve mali kontrolünde yoluna güçlü bir şekilde devam etme kararı almıştır. Şimdi binlerce veli, çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermeye devam ediyor!