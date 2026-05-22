Haber Tarihi: 22 Mayıs 2026 11:47 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 11:47

Doğa Koleji kapatıldı mı? MEB ve TMSF son noktayı koydu!

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyetlerine son verilmesinin hemen ardından, gözler aynı kurucu vakfa (Can Eğitim Grubu) bağlı olan Türkiye'nin en büyük özel okul zincirlerinden Doğa Koleji'ne çevrildi! Bilgi Üniversitesi cephesinde yaşanan o devasa kapatma depremi sonrası, çocukları Doğa Koleji'nde okuyan binlerce veli ve öğretmen arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Doğa Koleji kapatıldı mı? Doğa Koleji kapandı mı, kayyım mı atandı, öğrencilerin durumu ne olacak?" sorguları eğitim sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte çocuklarının eğitim geleceğinden endişe eden ailelerin yüreğine su serpecek o resmi açıklamalar ve sarsıcı sürecin perde arkası!

Eğitim dünyasını sarsan bu operasyon dalgasında çocuklarının akıbetini merak eden milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa kampüslerin kapılarına da kilit vuruldu mu?
DOĞA KOLEJİ KAPATILDI MI? (MEB VE TMSF'DEN RESMİ CEVAP)
Kısa, net ve velilerin o derin kaygılarını anında bitirecek olan sarsıcı resmi gerçek: Hayır, Doğa Koleji KAPATILMADI! Bilgi Üniversitesi'nin aksine, Doğa Koleji'nin tüm kampüslerinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan son dakika ortak açıklamalarına göre; Can Holding'e yönelik yürütülen devasa soruşturma kapsamında Doğa Koleji'nin bağlı bulunduğu şirkete TMSF tarafından kayyım atanmıştır. Ancak kuruma sadece "yönetimsel" olarak devlet tarafından el konulmuş olup, okulların fiziksel olarak kapatılması veya eğitimin durdurulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

ÖĞRENCİLER, VELİLER VE ÖĞRETMENLER NE OLACAK?
MEB'in ve TMSF yetkililerinin açıklamaları, yaşanan bu devasa yönetim krizinin okul sıralarına kesinlikle yansımayacağının altını çiziyor. İşte o kritik maddeler:

Eğitim Kesintisiz Sürecek: Doğa Koleji kampüslerindeki dersler, sınavlar ve akademik takvim hiçbir kesintiye uğramadan, öğretmenlerin ve MEB'in kontrolü altında planlandığı gibi işleyecektir.

TMSF Güvencesi: Okulların tüm mali ve idari yönetimi devletin kurumu olan TMSF güvencesine geçmiştir. Öğretmen maaşları, okul giderleri ve operasyonel işleyiş doğrudan devlet güvencesiyle sürdürülecektir.

Kayıt ve Mezuniyet: Mevcut öğrencilerin hakları tamamen korunmakta olup, kayıt yenileme veya mezuniyet işlemlerinde velileri ve öğrencileri mağdur edecek hiçbir yasal boşluk bulunmamaktadır.

Kısacası, Bilgi Üniversitesi'nde yaşanan o devasa tüzel kişilik sonlanması ve kapatma durumu, MEB'e bağlı faaliyet gösteren Doğa Koleji için işletilmemiş; kurum devletin (TMSF) idari ve mali kontrolünde yoluna güçlü bir şekilde devam etme kararı almıştır. Şimdi binlerce veli, çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermeye devam ediyor!

