Hull City, Premier Lig için sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı cumartesi günü oynanacak.



Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough takımları TSİ 17.30'da karşılaşacak.



2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.



Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.



Hull City'nin rakibi değişti



Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.



Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.



