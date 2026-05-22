22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu açıklandı.

22 Mayıs 2026 19:04
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Malta maçları aday kadrosu belli oldu. 

Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Milliler gruptaki son maçında ise 9 Haziran'da Malta deplasmanına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans: Fatma Şakar (FC Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Meryem Başkaya (Odense Boldklub)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Nihal Saraç (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Vildan Kardeşler (Hamburg Sv), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt II)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
