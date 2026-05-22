Fenerbahçe Beko denedi, olmadı!

Fenerbahçe Beko, maç boyu geri dönüşü çok denese de başaramadı ve yarı finalde Olympiakos'a kaybetti.

calendar 22 Mayıs 2026 19:50 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 20:47
Basketbol EuroLeague Final Four organizasyonundaki ilk maçta Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de finale yükselmeyi başaramadı. Olympiakos ise 3 kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de 10. kez adını finale yazdırdı.

Yunanistan ekibi, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 

Karşılaşmaya iki takım da sert savunma yaparak başladı. Dorsey'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ağırlığını koyan Olympiakos, 7. dakikada 12-0'lık üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk sayısını 7. dakikanın sonlarında Birch ile buldu. Sarı-lacivertli takım, bu bölümden sonra toparlanarak farkı azaltmasına rağmen Olympiakos, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyrekte de bir türlü tempo yakalamadı. Skor üretemeyen sarı-lacivertliler karşısında Peters ile etkili olan Yunanistan ekibi, 16. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 29-12. Üç sayı çizgisinden peş peşe kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmayı başaran Fenerbahçe, Melli'nin bitime 23 saniye kala kaydettiği basketle farkı tek hanelere çekti: 33-24. Olympiakos, soyunma odasına 33-24 üstün gitti.

İkinci yarıya çok iyi başlayan Olympiakos, 11-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada farkı 20'ye yükseltti: 44-24. Yunanistan ekibine 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skoru 44-34'e getirdi. Kalan bölümde Vezenkov ile etkili olan Olympiakos, son çeyreğe 56-41 önde girdi.

Dördüncü ve son periyoda 8-0'lık seriyle etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 7'ye indirdi: 56-49. Fournier ve Peters ile çok kritik 3 sayılık basketler bularak oyun üstünlüğünü eline geçiren ve farkı 18'e kadar çıkaran Olympiakos, karşılaşmayı 79-61 kazandı ve finale yükseldi.

FENERBAHÇE 4. KEZ FİNALE YÜKSELEMEDİ 

Sarı-lacivertli takım, EuroLeague Final Four organizasyonunda 4. kez final biletini alamadı. 

Fenerbahçe, organizasyonda 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026'da olmak üzere 8 kez son 4 takım arasında yer aldı.

2017 ve 2025'te kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi. Fenerbahçe Beko, 2015, 2019 ve 2024'ün ardından 2026'da da finale yükselmeyi başaramadı.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Olympiakos: Walkup 2, Dorsey 15, Papanikolaou, Vezenkov 16, Milutinov 6, Ward 10, Donta Hall, Fournier 10, Joseph, Peters 17, McKissic 1, Jones 2

Fenerbahçe Beko: Devon Hall, Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 17, Melli 7, Birch 3, Baldwin 10, De Colo 6, Onuralp Bitim, Silva 2, Jantunen, Colson

1. Periyot: 18-12

Devre: 33-24

3. Periyot: 56-41

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
