Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi değildik'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four'da Olympiakos'a karşı kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Saras, "Bugün kendimiz gibi değildik. Şu çok barizdi: Olympiakos, Olympiakos gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı." dedi.



Litvanyalı başantrenör, "Ne zaman biraz umutlansak anında çok kolay sayılar yedik. Farkı 2-3 kez dokuza, yediye indirdik ama sonra kolay sayılar yedik." ifadelerini kullandı.



Saras, "Olympiakos'u tebrik ederim, bizden çok daha iyilerdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



