Fenerbahçe'den EuroLeague tepkisi!

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taraftarların salona girişlerinde ciddi sorunlar yaşandığını belirten Ciritçi, organizasyonun yetersiz kaldığını ifade ederek EuroLeague yönetimine sert eleştiriler yöneltti.



Maç öncesinde taraftarların büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ciritçi, bilet yükleme süreçlerinden güvenlik noktalarına kadar birçok konuda sorunlar olduğunu söyledi.



"EUROLEAGUE BUGÜN SINIFTA KALMIŞTIR"



Son yıllarda gördüğü en kötü Final Four organizasyonuyla karşı karşıya olduklarını belirten Ciritçi, "Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Günlerdir biletlerin yüklenmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir çözüm üretmiyorlar. Aile tribünümüz şurası, içinde Olympiakoslular var. Dışarıda taraftarlarımız var. İnanılmaz bozuk bir organizasyon. Yetkililer ile her dakika görüşüyor. 10 yöneticimiz, yetkililere listeleri gösteriyor. Kontrolü kaybetmiş durumdalar. Hiçbir şekilde bir adım ileri gidemiyorlar. Biz yavaş yavaş taraftarları alabiliyoruz. Biz liste verelim, taraftarları ona göre içeri alın dedik. Bilmiyorum, EuroLeague bugün sınıfta kalmıştır!" dedi.



"BÖYLE SAÇMALIK OLUR MU?"



Polis kontrol noktalarında da sorunlar yaşandığını aktaran Ciritçi, "Polis noktalarında da sıkıntı var. Orada da taraftları bekletiyorlar. Ailece gelmişler çocuğu başka yere anneyi başka yere veriyorlar. İnanılmaz kötü bir organizasyon. Taraftarlarımız içeri giremiyorlar. Böyle saçmalık olur mu, maça 45 dakika kaldı." ifadelerini kullandı.



"ER YA DA GEÇ TARAFTARIMIZ İÇERİ GİRECEK"



Yaşanan sorunlara rağmen maçın planlandığı gibi oynanacağını ifade eden Ciritçi, Fenerbahçe'nin mücadeleye odaklandığını vurguladı.



"Maçın ertelenmesi gibi bir durum yok, maç oynanacak. Er ya da geç taraftarımız içeri girecek. Öyle ya da böyle bu taraftar içeri girecek. Biz bu maçta sonuna kadar savaşacağız."



"İYİ HAZIRLANDIK"



Rakiplerinin gücüne de değinen Cem Ciritçi, takımın sezon boyunca bu an için hazırlandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



"İki takım da güçlü. Biz iyi hazırlandık. Sezon boyu bu an için yaşadık. Umarım buradan istediğimiz sonucu alıp pazar günü rakibimiz bekleyeceğiz."



