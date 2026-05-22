Alperen Şengün: 'Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim'

Fenerbahçe Beko'nun Final Four mücadelesi öncesinde NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.





"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEMEYE GELDİM"



Alperen Şengün, Fenerbahçe için organizasyonda yer aldığını ifade ederek, "Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim. Ergin Ataman'ın da Final Four'da olmasını isterdim ama ne yazık ki değil, umarım gelecek yıl olur. Ancak Fenerbahçe'ye destek olmak için buradayım, umarım kupayı alırız." dedi.



"İNŞALLAH GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRECEĞİZ"



ABD'den yeni geldiğini ve organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten milli yıldız, "ABD'den yeni geldim. Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim. Burada olduğum için mutluyum. Ailemle, arkadaşlarımla geldim. İnşallah güzel zaman geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



"YUNANLAR İLE GEÇEN YAZDAN BİR OLAYIMIZ VAR"



Atmosfere de değinen Alperen Şengün, geçen yaz yaşanan olaylara gönderme yaparak, "Yunanlar ile geçen yazdan bir olayımız var. ABD'de böyle atmosfer göremiyorsun. Salonda çok fazla Fenerbahçeli de var." şeklinde konuştu.



"KENDİ EVİNDE OLMAK BAZEN İŞE YARAMAZ"



Karşılaşmanın önemine vurgu yapan başarılı oyuncu, "Benim için bu maç kazanılması gereken bir maç. Ben böyle sahaya gelsem, basketboldan başka bir şey görmezdim. Yunanlar kendi evinde ama kendi evinde olmak bazen işe yaramaz." dedi.



"FENERBAHÇE DAHA AĞIR BASAR VE KAZANIRIZ"



Savunmanın kritik rol oynayacağını söyleyen Alperen Şengün, sözlerini şöyle tamamladı:



"Savunma takımı, Fenerbahçe umarım daha ağır basar. Böyle günlerde savunma daha önemlidir, hücumda eller titreyebiliyor ve şutlar girmeyebiliyor. Umarım Fenerbahçe daha ağır basar ve kazanırız."



