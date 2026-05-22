Alperen Şengün: "Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim"

Fenerbahçe Beko'nun Final Four mücadelesi öncesinde NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün konuştu.

calendar 22 Mayıs 2026 17:39 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 17:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEMEYE GELDİM"

Alperen Şengün, Fenerbahçe için organizasyonda yer aldığını ifade ederek, "Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim. Ergin Ataman'ın da Final Four'da olmasını isterdim ama ne yazık ki değil, umarım gelecek yıl olur. Ancak Fenerbahçe'ye destek olmak için buradayım, umarım kupayı alırız." dedi.

"İNŞALLAH GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRECEĞİZ"

ABD'den yeni geldiğini ve organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten milli yıldız, "ABD'den yeni geldim. Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim. Burada olduğum için mutluyum. Ailemle, arkadaşlarımla geldim. İnşallah güzel zaman geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"YUNANLAR İLE GEÇEN YAZDAN BİR OLAYIMIZ VAR"

Atmosfere de değinen Alperen Şengün, geçen yaz yaşanan olaylara gönderme yaparak, "Yunanlar ile geçen yazdan bir olayımız var. ABD'de böyle atmosfer göremiyorsun. Salonda çok fazla Fenerbahçeli de var." şeklinde konuştu.

"KENDİ EVİNDE OLMAK BAZEN İŞE YARAMAZ"

Karşılaşmanın önemine vurgu yapan başarılı oyuncu, "Benim için bu maç kazanılması gereken bir maç. Ben böyle sahaya gelsem, basketboldan başka bir şey görmezdim. Yunanlar kendi evinde ama kendi evinde olmak bazen işe yaramaz." dedi.

"FENERBAHÇE DAHA AĞIR BASAR VE KAZANIRIZ"

Savunmanın kritik rol oynayacağını söyleyen Alperen Şengün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savunma takımı, Fenerbahçe umarım daha ağır basar. Böyle günlerde savunma daha önemlidir, hücumda eller titreyebiliyor ve şutlar girmeyebiliyor. Umarım Fenerbahçe daha ağır basar ve kazanırız."

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
