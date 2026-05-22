 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Patrick Vieira'dan Real Madrid itirafı

Fransız eski orta saha oyuncusu Patrick Vieira, futbol hayatındaki tek pişmanlığın Real Madrid'e transfer olmamak olduğunu söyledi.

calendar 22 Mayıs 2026 16:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Patrick Vieira'dan Real Madrid itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Fransız eski orta saha oyuncusu Patrick Vieira, futbol kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu.

Futbolculuk döneminde; Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City gibi önemli takımların formalarını giyen Vieira, tek pişmanlığının Real Madrid'e gitmemek olduğunu söyledi.

Patrick Vieira, "Futbol hayatım boyunca tek bir şeyden pişmanlık duyuyorum; Real Madrid'e transfer olmamak. Arsenal'de oynadığım dönemde (1996-2005) dört yıl üst üste bu fırsat sunuldu ancak kabul etmedim. Son seferinde evet dedim ama Arsenal'i çok seviyordum ve düşünmeye başladım. Transfer olmadı." dedi.

Sözlerine devam eden Vieira, "Manchester City'nin elçisi olarak Madrid'e gittiğimde Florentino Perez bana, "Real Madrid'in teklifini geri çeviren tek oyuncu sendin." dedi." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.