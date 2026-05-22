Patrick Vieira'dan Real Madrid itirafı

Fransız eski orta saha oyuncusu Patrick Vieira, futbol kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu.
Futbolculuk döneminde; Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City gibi önemli takımların formalarını giyen Vieira, tek pişmanlığının Real Madrid'e gitmemek olduğunu söyledi.
Patrick Vieira, "Futbol hayatım boyunca tek bir şeyden pişmanlık duyuyorum; Real Madrid'e transfer olmamak. Arsenal'de oynadığım dönemde (1996-2005) dört yıl üst üste bu fırsat sunuldu ancak kabul etmedim. Son seferinde evet dedim ama Arsenal'i çok seviyordum ve düşünmeye başladım. Transfer olmadı." dedi.
Sözlerine devam eden Vieira, "Manchester City'nin elçisi olarak Madrid'e gittiğimde Florentino Perez bana, "Real Madrid'in teklifini geri çeviren tek oyuncu sendin." dedi." ifadelerini kullandı.
Patrick Vieira: "Futbol hayatımda tek bir şeyden pişmanım; Real Madrid'e transfer olmamak."
