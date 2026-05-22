22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Nico Paz için Inter yalanlaması!

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Nico Paz'ın Inter'e ya da başka bir kulübe gitmeyeceğini söyledi.

calendar 22 Mayıs 2026 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, performansının ardından transfer haberleri gündeme gelen genç yıldızları Nico Paz ile ilgili konuştu.

Fabregas, Nico Paz ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. İspanyol teknik adam, 21 yaşındaki futbolcunun ya Real Madrid'e (Geri alım hakkı bulunuyor.) döneceğini ya da Como'da oynamaya devam edeceğini söyledi.

Cesc Fabregas, "Nico Paz, Inter'e ya da başka bir kulübe gitmeyecek. Gelecek yıl ya Real Madrid'e dönecek ya da Como'da oynayacak. Bunu garanti edebilirim. Daha fazla saygıyı hak ediyoruz." dedi.

Como'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan 21 yaşındaki Nico Paz, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
