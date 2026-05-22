Enes Emre Büyük'e Alman talip!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da yeni sezon planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, genç kaleci Enes Emre Büyük ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 20 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük'e Almanya'dan talip çıktı. Bundesliga ekibi Holstein Kiel'in genç file bekçisini takibe aldığı öğrenildi.
Galatasaray teknik heyetinin gelişimini yakından takip ettiği Enes Emre Büyük, henüz 20 yaşında olmasına rağmen A takım kadrosunda son 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetimin genç kaleciyi gelecek planlamasında önemli bir yerde tuttuğu öğrenildi.
Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci yapılanması şekillenmeye başlarken, Enes Emre Büyük'ün gelecek sezon da A takımda 3'üncü kaleci olarak rotasyonda yer alması bekleniyor.
Genç kaleci bu sezon U19 Süper Lig'de 6, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 4 maçta görev yaptı. Özellikle refleksleri ve oyun kurulumundaki başarısıyla dikkat çeken Enes Emre Büyük'ün performansı Avrupa ekiplerinin scouting listesine girmesini sağladı. [Ajansspor]
