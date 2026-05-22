22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Enes Emre Büyük'e Alman talip!

Almanya'dan Holstein Kiel, Galatasaray'ın 20 yaşındaki genç file bekçisi Enes Emre Büyük ile ilgileniyor.

22 Mayıs 2026 16:38
Sporx.com
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da yeni sezon planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, genç kaleci Enes Emre Büyük ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 20 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük'e Almanya'dan talip çıktı. Bundesliga ekibi Holstein Kiel'in genç file bekçisini takibe aldığı öğrenildi.

Galatasaray teknik heyetinin gelişimini yakından takip ettiği Enes Emre Büyük, henüz 20 yaşında olmasına rağmen A takım kadrosunda son 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetimin genç kaleciyi gelecek planlamasında önemli bir yerde tuttuğu öğrenildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci yapılanması şekillenmeye başlarken, Enes Emre Büyük'ün gelecek sezon da A takımda 3'üncü kaleci olarak rotasyonda yer alması bekleniyor.

Genç kaleci bu sezon U19 Süper Lig'de 6, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 4 maçta görev yaptı. Özellikle refleksleri ve oyun kurulumundaki başarısıyla dikkat çeken Enes Emre Büyük'ün performansı Avrupa ekiplerinin scouting listesine girmesini sağladı. [Ajansspor]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
