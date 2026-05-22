22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
20:45
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
20:30
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

Real Madrid'den resmi ayrılık açıklaması!

Real Madrid, sezon sonunda David Alaba ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 22 Mayıs 2026 18:43 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 18:56
Real Madrid, tecrübeli savunmacı David Alaba ile yolların sezon sonunda ayrılacağını resmen açıkladı.

İspanyol devi, 5 sezondur takımda forma giyen Avusturyalı futbolcu için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

"REAL MADRID HER ZAMAN ONUN EVİ OLACAK"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de oyuncu için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"David Alaba, özverisi, çalışkanlığı ve 14. Şampiyonlar Ligi zaferimize giden yolda simgeleşen unutulmaz kutlama anısıyla tüm Madrid taraftarlarının sevgisini yanında götürüyor. Real Madrid her zaman onun evi olacak."

İspanyol devi ayrıca David Alaba ve ailesine yeni hayatlarında başarı dileklerini iletirken, yıldız futbolcu için cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak lig maçında özel bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

REAL MADRID KARİYERİ

Tecrübeli futbolcu, Madrid kariyerinde çıktığı 131 maçta toplam 11 kupa kazandı. Alaba, bu süreçte 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.

Real Madrid kariyerinde ile 131 maça çıkan Alaba, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
