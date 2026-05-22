CANLI | Fenerbahçe Beko - Olympiakos

EuroLeague Final Four maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Atina'da bulunan OAKA T-Center'da karşı karşıya geliyor.
CANLI | 3. PERİYOT
FENERBAHÇE BEKO: 39
OLYMPIAKOS: 48
1.PERİYOT: 18 - 12
2. PERİYOT: 33 - 24
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