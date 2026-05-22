Şekip Mosturoğlu: 'Büyüklüğümüz Galatasaray'ın ötesinde bir büyüklük'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



"CEMİL TURAN İZLEYEREK FENERBAHÇELİ OLDUM"



Fenerbahçe sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Mosturoğlu, o dönem takımın önemli isimlerinden Cemil Turan'ın kendisi üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi.



Mosturoğlu, "Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi tutuyorum, o yıllarda Cemil Turan Fenerbahçe'nin bayrak futbolcusuydu. Onun maçlarını dinleyerek, izleyerek Fenerbahçeli oldum. Bizim için en büyük hayal, Fenerbahçe formasına sahip olabilmek ve arkasına 10 numara işletebilmekti. Rahmetli annem, formamın arkasına 10 numara işlemişti; bu benim en büyük hayalimdi. İlk maçıma imkanlar sebebiyle 14 yaşımda gidebildim." dedi.





"DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI ERKEN OLDU AMA ZAMANIYMIŞ"



Kariyer yolculuğuna da değinen Mosturoğlu, "Önce federasyonun hukuk kurulu üyesiydim. O dönemde naklen yayın kaosu vardı ve o davalarla ilgili çalışıyordum. Levent Bıçakçı'nın başkan olduğu dönemde başkan vekili oldum. 1.5 sene görev yaptım ve ardından Fenerbahçe'de 12 sene aralıksız yönetim kurulu üyesi oldum. Sonrasında da divan kurulu başkanlığı geldi. Benim için erken oldu ama zamanıymış." ifadelerini kullandı.





"DİVAN KURULU'NDA DENGEYİ ÖN PLANDA TUTTUM"



Yüksek Divan Kurulu'ndaki hedeflerinden de bahseden Mosturoğlu, kulüp içerisinde denge ve kurumsallaşma vurgusu yaptı.



"Divan Kurulu'nda denge ve denetim var ve ben dengeyi ön planda tuttum. Yönetim ve kulüp üyeleri arasında dengeyi sağlayıp kulüpçülük ruhunu artıracağımı söylemiştim. Bunun dışında Divan'ın kurumsallaşması konusunda adımlar atacağımı da ifade etmiştim."



Mosturoğlu ayrıca, "Baktığımızda Divan'da toplanan kişi sayısı 700-800'e çıktı, toplantıların ilgisi arttı, tarihte ilk defa 3 başkanlı toplantı yaptık. Bu açıdan Yüksek Divan Kurulu'nun arzuladığımız seviyeye geldiğini düşünüyorum." dedi.





"ZOR GÜNLERDE F.BAHÇE CAMİASI BİR ARADADIR"



Fenerbahçe camiasının kriz dönemlerinde birlik olmayı başardığını söyleyen Mosturoğlu, özellikle 3 Temmuz sürecini örnek gösterdi.



"Hayatta olan 4 başkanımız var. Hayatta olan Divan Kurulu Başkanı sayımız ise 2. Yani aslında kulüpte yer alan "akil insan" sayımız çok fazla değil. Türkiye Kupası'ndan çekilme süreciyle ilgili ben saymıştım; 50-60 civarındaydı. Ama zor gününde Fenerbahçe camiası hep bir aradadır. Bunun en büyük örneği 3 Temmuz sürecidir." ifadelerini kullandı.



"AKLIMDAN HİÇ ÇIKMIYOR"



3 Temmuz sürecinin kulüp tarihindeki en zor dönemlerden biri olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, şunları söyledi:



"3 Temmuz süreci hiç aklımdan çıkmıyor. Çok zor bir süreçti. 3 Temmuz sürecini yaşayan dünyanın en büyük kulüpleri ayakta kalamazdı. Bu kulübün ayakta kalması, şampiyonluklar yaşaması ve büyüklüğünden en ufak bir azalma olmaması, camianın gücünü gösteriyor."



Sürecin hukuki boyutuna da değinen Mosturoğlu, "Süreç çok ağırdı. 1 yıllık bir yargılama süreci oldu. Karar en az 3 defa Yargıtay'a gitti ve geldi. 11 sene boyunca, 1 senede verilen kararın sonuçlarını ortadan kaldırmak için uğraştık. Çok şükür beraat kararlarımız kesinleşti. Şimdi haksız tutuklamalarla ilgili açtığımız davalar var, onlar da lehimize sonuçlandı." diye konuştu.





"4-5 SENE LİGİ DOMİNE EDECEK BİR KADROYA SAHİP OLACAKTIK"



3 Temmuz sürecinin futbol takımına etkileriyle ilgili soruya da yanıt veren Mosturoğlu, o dönemde çok güçlü bir yapılanma içerisinde olduklarını söyledi.



"3 Temmuz sürecinde yönetimdeydim. Transfer planlamasını biliyordum. O günkü takımımız Süper Lig'in üstündeydi, yapılacak transfer Şampiyonlar Ligi'ne yönelikti. Halka açık şirketimizin hisse senetleri inanılmaz rakamlara ulaşmıştı."



Mosturoğlu, "Bu dinamiklere baktığımızda en az 4-5 sene ligi domine edecek bir kadroya sahip olacaktık. Ama maalesef 3 Temmuz'da yediğimiz darbe bize pahalıya mal oldu" dedi.



Fenerbahçe'nin uzun süredir yaşadığı şampiyonluk hasretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mosturoğlu, hakem kararları ve kadro istikrarsızlığına dikkat çekti.



"Lig istatistiklerine, penaltı sayıları ve hakem hatalarına baktığınızda sebep ve sonuç ortada. Sürekli kadro değişikliğine gidilmesi de bir etken" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜKLÜĞÜMÜZ GALATASARAY'IN ÖTESİNDE BİR BÜYÜKLÜK"



Kulüp içerisindeki birlik mesajı veren Mosturoğlu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:



"Fenerbahçe'nin bölünmüşlüğü rakibimizin güçlü görünmesini sağlıyor. Biz birlik olsak, bölünmemiş ve sürekli seçim atmosferinde olmasak, büyüklüğümüz Galatasaray'ın ötesinde bir büyüklük."



Son seçim sürecinde önemli bir birlik ortamı oluştuğunu belirten Mosturoğlu, "Seçimden sonraki 3-4 aylık süreçte birlik ve beraberlik noktasında muazzam bir hava yakalamıştık. Ancak maalesef kulüp içi değil, dış etkenlerden dolayı yeniden seçim sürecine gelindi" dedi.



"SADETTİN BEY SEÇİM KARARI ALMAK ZORUNDA KALDI"



Sadettin Saran hakkında da konuşan Mosturoğlu, seçim kararının sportif nedenlerle alınmadığını söyledi.



"Sadettin Bey, kulüp içi dinamiklerle alakası olmayan bir sebeple seçime gitmek zorunda kaldı. Bu durum sportif başarı ya da başarısızlıkla ilgili değildi."



