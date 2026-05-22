 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
0-011'
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
21:45
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
1-024'
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
21:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
21:45
22 Mayıs
Lens-Nice
22:00

CANLI: Trabzonspor - Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

calendar 22 Mayıs 2026 20:36 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 20:56
Haber: Sporx.com
CANLI: Trabzonspor - Konyaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Mücadele, ATV'den naklen yayımlanıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alıyor.

CANLI: 1. YARI


TRABZONSPOR: 0

KONYASPOR: 0

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu.



Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.