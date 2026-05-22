Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük için Bülent Bölükbaşı'yla anlaştıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Bölükbaşı ile anlaşmaya varmış olup imza töreni bugün gerçekleştirilmiştir. Hocamız, lacivert-beyazlı camiamızın yeni teknik direktörü olarak görevine resmen başlamıştır. Sarıyer'imize hoş geldin Bülent Bölükbaşı. Yeni görevinde başarılar diliyor, birlikte nice zaferler hedefliyoruz." denildi.
Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı dönemi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30