İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı: 'Hiç teklif almadım'

Teknik direktör İsmail Kartal, Sporcast yayınında geleceği, Fenerbahçe dönemi ve kendisi hakkında yapılan eleştirilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Kartal, adı Fenerbahçe yönetimiyle anılmasıyla ilgili konuşurken herhangi bir teklif almadığını ifade etti.



"HAYATIMDA HİÇ KONUŞMADIM"



Tecrübeli teknik adam, "Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey'den bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım." dedi.



"AVRUPA'DAN VE ARAP YARIMADASI'NDAN İKİ TEKLİF ALDIM"



Geleceğiyle ilgili de konuşan Kartal, yurt dışından teklifler aldığını açıkladı.



İsmail Kartal, "Avrupa'dan ve Arap Yarımadası'ndan iki teklif aldım. Şu anda süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"DZEKO VE TADIC İLE ARKADAŞ GİBİYDİK"



Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Edin Dzeko ve Dusan Tadic hakkında da konuşan Kartal, oyuncularıyla olan ilişkisine değindi.



Kartal, "Dzeko ve Tadic ile arkadaş gibiydik. Onlarla çok net konuşuyordum. Onlar da benimle konuşuyordu. Tadic bana el kaldırıp çok soru sorardı, ben de detaylı bir şekilde anlatırdım." sözlerini kullandı.



"3 KEZ GELDİ KUPA ALAMADI SÖYLEMİ VAR"



Kendisi hakkında yapılan "3 kez geldi, kupa alamadı" eleştirilerine de yanıt veren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:



"Şimdi şöyle, 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere."



"İKİNCİ SENE KURŞUNLANDIK"



İkinci dönemine ilişkin yaşananları da hatırlatan Kartal, "İkinci sene kurşunlandık." dedi.



Son dönemiyle ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Üçüncü sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık." ifadelerini kullandı.



