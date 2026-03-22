22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
12:00
22 Mart
Como-Pisa
13:30
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
13:15
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
12:30
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
14:00
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Galatasaray'da milli yoğunluk

Galatasaray'da 16 futbolcu milli takımlarına davet edilirken, bıçak altına yatacak Victor Osimhen'in de iyileşmesinden sonra bu sayı artacak.

22 Mart 2026 12:38
Yaptığı isabetli transferlerle dikkat çeken Galatasaray'da milli maçlar nedeniyle takımlarına giden oyuncuların çokluğu dikkat çekti.

Sarı- kırmızılılarda ameliyat edilecek Nijerya'nın en büyük yıldızı Victor Osimhen ülkesinin oynayacağı hazırlık maçlarına çağırılmadı.

Yıldız isim haricinde tam 16 futbolcu kendi ülkelerinin aday kadrolarına davet edildi. Sarı-kırmızılılar, Romanya ile kritik play-off maçlarına çıkacak A Milli Takım'a 6 futbolcu gönderecek.

Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Eren Elmalı Ay-Yıldızlılar için ter dökecek. Ayrıca milli takımlarına davet edilen diğer 10 futbolcu şöyle:

Ismail Jakobs (Senegal), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Davinson Sanchez (Kolombiya), Yaser Asprilla (Kolombiya), Roland Sallai (Macaristan), Mario Lemina (Gabon), Gabriel Sara (Brezilya), Leroy Sane (Almanya), Renato Nhaga (Gine), Noa Lang (Hollanda). 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
