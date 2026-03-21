Milli atlet Şilan Ayyıldız'dan derece

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Şilan Ayyıldız, kadınlar 3000 metre yarışını 5. sırada tamamladı.
Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde piste çıkan Şilan, kadınlar 3000 metre yarışını, 9 dakika 2.11 saniyelik süresiyle beşinci sırada bitirdi.
İtalyan Nadia Battocletti, 8:57.64'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
