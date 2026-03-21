Aral Şimşir'e Ada'dan 3 takım ilgi duyuyor

Danimarka takımlarından Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, gösterdiği performansla İngiltere Premier League ekiplerinin dikkatini çekti.
Team Talk'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki hücum oyuncusu için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devrede olduğu iddia edildi.
AVANTAJLI EKİP
Haberde, Brentford'un Midtjylland ile geçmişteki bağlantısı nedeniyle transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.
PERFORMANSI
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları kadrosuna da dahil edilen Aral Şimşir, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 11 gol ve 18 asist yaptı.