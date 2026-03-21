Sakayaspor'dan küme düşme hattında kritik mağlubiyet!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serik Spor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.



Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-0 galip geldi.



Serik Spor'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada penaltıdan Jetmir Topalli ve 90+9. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.



Serik Spor, Adana Demirspor galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi oluşturdu.



Sakaryaspor ise 4 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.



Bu sonuçla birlikte Serik Spor 35 puan ile 17. sıraya yükseldi, Sakaryaspor 32 puanla 18. sıraya geriledi.



Gelecek maç Serik Spor deplasmanda Sarıyer ile; Sakaryaspor evinde İstanbulspor ile mücadele edecek.

Stat: Serik İsmail Oğan



Hakemler: Mehmet Türkmen, Serdar Osman Akarsu, Selim Şenöz



Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Sadygov (Dk. 46 Topalli), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 70 Sertan Taşqın), Castro, Nwachukwu (Dk. 90+6 Şeref Özcan), Caner Cavlun, Burak Asan, Nalepa, Gökhan Altıparmak



Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena (Dk. 58 Soro), Emre Demir (Dk. 87 Haydar Karataş), Kerem Şen (Dk. 81 Zwolinski), Serkan Yavuz (Dk. 46 Emrecan Terzi), Alaaddin Okumuş, Fofana, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 58 Owusu), Poyraz Efe Yıldırım



Goller: Dk. 88 Topalli (Penaltıdan), Dk. 90+7 Gökhan Altıparmak (Serikspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 59 Owusu, Dk. 78 Soro (Sakaryaspor)



