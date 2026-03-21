Fenerbahçe'den Milan Skriniar'a özel destek!

Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'ndan davet alarak kampa katıldı. Tecrübeli savunmacıya kamp süresince Fenerbahçe'den bir fizyoterapist eşlik edecek.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Skriniar'ın, 26 Mart'ta Kosova Milli Takımı ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
Ancak Slovakya'nın Kosova'yı elemesi halinde, Türkiye Milli Takımı ile Romanya Milli Takımı arasında oynanacak maçın galibiyle yapılacak finalde Skriniar'ın sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.
