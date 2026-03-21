20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Fenerbahçe'den Milan Skriniar'a özel destek!

Fenerbahçe, Slovakya Milli Takımı kampına katılan Milan Skriniar'ın yanına bir fizyoterapist görevlendirdi.

calendar 21 Mart 2026 10:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'ndan davet alarak kampa katıldı. Tecrübeli savunmacıya kamp süresince Fenerbahçe'den bir fizyoterapist eşlik edecek.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Skriniar'ın, 26 Mart'ta Kosova Milli Takımı ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ancak Slovakya'nın Kosova'yı elemesi halinde, Türkiye Milli Takımı ile Romanya Milli Takımı arasında oynanacak maçın galibiyle yapılacak finalde Skriniar'ın sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
