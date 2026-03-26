26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Uşakspor evinde yıkıldı

Uşakspor, evinde Balıkesirspor'a 2-0 yenilerek son haftalarda ciddi puan kaybı yaşadı ve play-off hattının 6 puan gerisine düşerek şansını zora soktu

calendar 26 Mart 2026 16:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde ilk 5 yarışındaki en önemli rakibi Balıkesirspor'a maçın başında yediği gollerle 2-0 mağlup olan Uşakspor, 45 puanda kalarak play-off potasının 6 puan gerisine düştü.

Son 3 maçında Karşıyaka'ya 2-1 yenilip, Kütahyaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada Balıkesirspor'a da boyun eğerek bu periyotta 8 puan bırakan kırmızı-siyahlılar, büyük üzüntü yaşadı.

Uşak temsilcisi iç sahada oynadığı son 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 galibiyet elde edebildi. Normal sezonun son 4 karşılaşmasında Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK (D) ve Nazilli Spor'la karşılaşacak Uşakspor, tüm müsabakaları kazansa bile rakiplerinin puan kaybetmemesi durumunda bir üst lig hedefini önümüzdeki sezona erteleyecek. Uşakspor geçen sezon da play-offu son haftalarda kaçırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
