26 Mart maç var mı? 26 Mart 2026 bugün kimin maçı var?

Kuzey Amerika'nın (ABD, Kanada, Meksika) ev sahipliğinde düzenlenecek olan dev turnuvaya katılmak için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyan bu kritik günde, sadece bizim değil tüm Avrupa'nın gözü yeşil sahalarda olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen sporseverler ekran başına geçmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, bugün maç var mı?

Evet, 26 Mart 2026 Perşembe (bugün) futbol dünyası için tarihi günlerden birisi yaşanıyor. Avrupa futbolunda heyecanın zirve yaptığı milli arada, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçları tüm kıtayı saracak. Birbirinden zorlu 8 karşılaşmanın oynanacağı günün en önemli mücadelesi ise şüphesiz A Milli Futbol Takımımızın maçı olacak. Peki, Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan ve Fransız hakem François Letexier'in düdük çalacağı bu dev mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan Türkiye - Romanya maçı, TV8 ekranlarından şifresiz ve naklen olarak futbolseverlerle buluşacak. Millilerimiz bu maçı kazanması halinde 31 Mart'taki final karşılaşmasına çıkmaya hak kazanacak. Peki, milli maçın dışında 26 Mart maç programında hangi karşılaşmalar yer alıyor?

Avrupa kıtasındaki diğer milli takımlar da Dünya Kupası biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Tamamı tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan günün dikkat çeken 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-off fikstürü ve yayıncı kanalları şu şekilde:

20:00 | Türkiye - Romanya (TV8)

22:45 | Slovakya - Kosova (Exxen)

22:45 | İtalya - Kuzey İrlanda (Exxen)

22:45 | Polonya - Arnavutluk (Exxen / S Sport Plus)

22:45 | Danimarka - Kuzey Makedonya (Exxen)

22:45 | Çekya - İrlanda (Exxen)

22:45 | Galler - Bosna Hersek (Exxen / S Sport Plus)

22:45 | Ukrayna - İsveç (Exxen)