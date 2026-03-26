Haber Tarihi: 26 Mart 2026 16:12 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 16:12

Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Özbudak neden gözaltına alındı?

Bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde canlandırdığı "Pınar" karakteriyle hafızalara kazınan ve son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Tuğçe Özbudak, magazin gündemine bomba gibi düşen bir adli vakayla sarsıldı. İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ünlü ismin son durumu ve hayat hikayesi, arama motorlarında günün en çok araştırılan konusu oldu. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Özbudak neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

Ekranda görmeye alıştığımız rollerin aksine, polis baskınıyla emniyete götürülen ve hakim karşısına çıkartılan Özbudak'ın karıştığı bu şok edici olay, hayranlarını ve magazin dünyasını derinden sarstı. Sosyal medyadaki lüks paylaşımlarının hemen ardından gelen bu büyük operasyon, ünlü oyuncunun geçmişine dair merakı da anında zirveye taşıdı. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşında olan ünlü isim, eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde başarıyla tamamlamıştır. Bir dönem sunuculuk ve oyunculukla adından söz ettiren Ankaralı oyuncu, özel hayatında ise Eylül 2020'de iş insanı Melikhan Kasım Kılıçarslan ile hayatını birleştirerek dünyaevine girmiştir. Son yıllarda oyunculuğu bırakarak gayrimenkul alım satımıyla ilgilendiği bilinen Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim sayesinde sık sık magazin manşetlerini süslüyordu. Peki, Tuğçe Özbudak hangi dizilerde oynadı, kariyeri nasıl şekillendi?

Profesyonel oyunculuk kariyerine "Aloya" adlı dizi ile adım atan Özbudak, asıl büyük şöhretini 2008-2010 yılları arasında fırtınalar estiren "Adanalı" dizisindeki Pınar rolüyle yakalamıştır. Bu projeyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu; Kod Adı, Kuzey Rüzgarı, El Gibi, Gece Gündüz, Yalan Dünya ve Memur Muzaffer gibi birçok başarılı televizyon dizisinde boy göstermiştir. Sinema perdesinde ise Son Ders: Aşk ve Üniversite ile Yusuf Yusuf filmlerinde rol alan Özbudak, 2016 yılında ekranların popüler yarışması "İşte Benim Stilim"e katılarak finale kadar yükselmiş ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, Tuğçe Özbudak neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Tuğçe Özbudak, 25 Mart 2026 sabahı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen dev uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır. İddialara göre, "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve "kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarıyla emniyete götürülen 14 şüpheli arasında yer alan Özbudak'ın, operasyondan sadece bir gün önce Bodrum'dan lüks bir tatil paylaşımı yapması büyük dikkat çekmiştir. Kan ve saç örneği alınan ünlü isim, 26 Mart 2026 tarihinde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Özbudak'ın adliye süreci ve mahkemeden çıkacak kesin karar tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

