26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2116'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1115'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Viktor Gyökeres hat-trick ile ülkesini finale taşıdı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İsveç, Ukrayna karşısında 3-1 galip gelerek play-off finaline çıktı.

calendar 27 Mart 2026 00:42 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 00:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Viktor Gyökeres hat-trick ile ülkesini finale taşıdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İsveç ile Ukrayna karşılaştı.

Estadio Ciudad de Valencia Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi konuk ekip İsveç 3-1'lik skorla kazandı.

İsveç'e galibiyeti getiren gollerin üçünü de Viktor Gyökeres kaydetti. Golleri 6. dakikada, 51. dakikada ve 73. dakikada penaltıdan attı.

Ukrayna'nın tek golünü ise 90. dakikada Matvii Ponomarenko kaydetti.

FİNALDE RAKİBİ POLONYA

İsveç play-off turu finalinde Polonya - Arnavutluk maçının kazananı olan Polonya ile karşılaşacak. 

Ukrayna'da Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov 60 dakika sahada kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.