Viktor Gyökeres hat-trick ile ülkesini finale taşıdı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İsveç ile Ukrayna karşılaştı.



Estadio Ciudad de Valencia Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi konuk ekip İsveç 3-1'lik skorla kazandı.



İsveç'e galibiyeti getiren gollerin üçünü de Viktor Gyökeres kaydetti. Golleri 6. dakikada, 51. dakikada ve 73. dakikada penaltıdan attı.



Ukrayna'nın tek golünü ise 90. dakikada Matvii Ponomarenko kaydetti.



FİNALDE RAKİBİ POLONYA



İsveç play-off turu finalinde Polonya - Arnavutluk maçının kazananı olan Polonya ile karşılaşacak.



Ukrayna'da Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov 60 dakika sahada kaldı.



