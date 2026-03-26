26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
1-232'
26 Mart
Slovakya-Kosova
1-133'
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
0-030'
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
0-032'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
0-031'
26 Mart
Ukrayna-İsveç
0-132'
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
0-032'
26 Mart
Brezilya-Fransa
0-013'

Fenerbahçe yönetimi, Tüpraş Stadyumu'nda!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile teknik direktör Tedesco, ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Türkiye - Romanya maçını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geldiği mücadeleye Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken isimler de ilgi gösterdi. 

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, kritik karşılaşmayı tribünden takip etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
