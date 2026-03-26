26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Balıkesirspor play-off kapısını araladı

Balıkesirspor, deplasmanda Uşakspor'u 2-0 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve Play-Off yolunda büyük avantaj yakaladı; maç sonrası ise taraftar otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

26 Mart 2026 16:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor play-off kapısını araladı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta en yakın rakibi Uşakspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Balıkesirspor üst üste dördüncü galibiyetini alarak Play-Off biletini büyük oranda cebine koydu.

Teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde zorlu deplasmanı ilk 11 dakika içinde Tayfun Kırca'nın golleriyle kazanmayı başaran Bal-Kes bitime 4 maç kala puanını 51 yaparak Play-Off hattının dışında kalan Uşakspor ve Denizli İdmanyurdu'na 6'şar puan fark attı. Bu sezon ilk kez 4 galibiyetlik seri yakalayan Balıkesirspor, Ayvalıkgücü, Denizli İdmanyurdu (D), Eskişehirspor ve Bornova 1877'yle (D) karşılaşacağı son 4 maçta hata yapmayıp finallere gitmek istiyor. Balıkesirspor geçen sezon Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamamıştı.

TARAFTARA TAŞLI SALDIRI

Uşakspor deplasmanı dönüşünde Balıkesirspor'un taraftar otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otobüsün kapı camı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından takım otobüsü yoluna devam etti. Balıkesirspor olayla ilgili, "Uşakspor maçının ardından Balıkesir'e dönmeye hazırlanan taraftarlarımızı taşıyan otobüslere taşlı saldırı gerçekleştirildiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Takımımızı Uşak deplasmanında destekleyen Balıkesirspor sevdalılarına teşekkürlerimizi sunuyor, yaşanan hadise nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

UŞAKSPOR OTOBÜSLÜ GÖNDERME YAPMIŞTI

Geçen sezon da aynı grupta yer alan iki takım arasında 25 Ocak 2025'te Balıkesir'de oynanan maçın ardından Uşakspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlenmişti. Uşakspor, dün iç sahadaki Balıkesirspor maçı öncesinde bu olaya gönderme yaparak yapay zekayla oluşturulmuş camı kırık takım otobüsü görseli paylaşmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
