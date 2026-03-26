Karşıyaka'da play-off garanti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 6'ncı galibiyetini deplasmanda bu maça kadar 3'te 3 yapan rakibi Denizli İdmanyurdu'nu sağanak yağış altında gol yağmuruyla 5-0 yenerek alan Karşıyaka, bitime 4 hafta kala Play-Off oynamayı erken garantiledi. 2018'de düştüğü ligde son 3 sezonda üst üste 3'üncü, toplamda 5'inci kez Play-Off'a adını yazdıran Kaf-Kaf'ın grubu ilk 3 sıra içinde bitirmesi de büyük oranda kesinleşti.



Denizli'deki galibiyetle takipçisi Ayvalıkgücü'yle arasındaki farkı 7'ye çıkaran 59 puanlı üçüncü Karşıyaka pazar günü 63 puanla ikinci basamaktaki Eskişehirspor'u grup finali gibi 90 dakikada ağırlayacak. İzmir temsilcisi Eskişehir'i yenmeyi başarırsa grup ikinciliği için de avantaj elde edecek. Fikstürü daha zor olan Eskişehirspor kalan maçlarda lider Kütahyaspor, Play-Off barajındaki Balıkesirpor'la karşılaşacak.



KRAL FARUK'TAN GOLLERE DEVAM



Bahis soruşturmasında ceza alan 7 as oyuncusunun hak mahrumiyetlerinin biterek ikinci yarıda sahalara dönmesiyle son haftalarda müthiş bir seri yapıp Play-Off öncesi formda olan Karşıyaka, geçen sezon başındaki 7 galibiyetlik serisinin ardından ilk kez üst üste 6 galibiyet aldı. Kaf-Kaf'ı ikinci yarıda ilk yarıda hiç forma giyemeyen yıldız golcü Ömer Faruk Sezgin sırtladı. Sezon başında transfer olduğu Karşıyaka'da sahaya çıkamadan bahis soruşturmasında 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan Ömer Faruk, kendisiyle aynı durumda olan diğer futbolcular ceza almaz veya minimum sınırdan 45 gün ceza alırken ilk yarı boyunca oynayamadı.



Cezasının kaldırılmasıyla ikinci yarının ikinci haftasında sahalara dönen 26 yaşındaki golcü kısa sürede form tuttu. Ömer Faruk, Karşıyaka'nın üst üste kazandığı son 6 maçı boş geçmedi. İzmir Çoruhlu FK maçında asist yapan yıldız santrfor, art arda 5 maçtır ağları sarstı. Nazillispor'a 3, Altay ve Ayvalıkgücü'ne 2'şer, Uşakspor'a 1 gol atan Ömer Faruk dün Denizli'de de hat-trick yaptı. Rakip kalecinin ayağına çarpan son gol de Ömer Faruk'a yazılırken, toplam 10 maçta 12 gole ulaşan yıldız futbolcu Yasin'i gol sayısında yakaladı.



BERAT YILDIZLAŞTI



Karşıyaka'nın 500 bin Euro bonservisle yeni sezonda Fenerbahçe'ye uğurlayacağı Adem Yeşilyurt'la A takımda birlikte forma giyen kuzeni Berat Şahin, Denizli İdmanyurdu deplasmanında mükemmel performans sergiledi. Futbola birlikte başladığı Adem son haftalarda yedek kalmasına rağmen ilk 11'in değişilmezi olmayı başaran 20 yaşındaki orta saha oyuncusu dün 1 gol, 1 asistle görev yaptı. Berat, yaptığı 8 asistle takımın en çok asist yapan ismi olurken transfer piyasasında adından iyice söz ettirmeye başladı.



ADEM KORKUTTU



İzmir temsilcisinde şubat ayında Fenerbahçe'ye imza atıp sezon sonunda yeni takımına katılmaya hazırlanan 19 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, sonradan oyuna girdiği Denizli İdmanyurdu deplasmanında sakatlık yaşadı. 59'uncu dakikada Erhan'ın yerine oyuna dahil olan Adem, 85'inci dakikada boyun kısmına aldığı darbe ile yerde kaldı. Saha içinde yapılan tedavisi sonrası oyuna devam eden genç futbolcu, 88'inci dakikada acılar içinde yerde kalınca sahayı sedyeyle terk ederek ambulansla hastaneye götürüldü. Adem'in kontrollerinde olumsuz bulguya rastlanmadığı açıklandı.



TARAFTARA TRİBÜN JESTİ



Denizli'de maç boyunca yağan yağmur saha içindeki oyuncular ve kale arkasında yerini alan konuk Karşıyaka taraftarına zor anlar yaşattı. Denizli Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, ilk yarıda sağanak yağmur altında kalan Karşıyaka taraftarını ikinci yarıda kapalı tribüne aldı. Yeşil-kırmızılılar duyarlı yaklaşım nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı.



