Kübra Dağlı'dan 2 altın madalya

Red Bull sporcusu milli tekvandocu Kübra Dağlı, Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda poomsae serbest stil ferdi kadınlar ve çiftler kategorilerinde altın madalya kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada poomsae serbest stil ferdi kadınlarda birinci olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, çiftler kategorisinde de partneri Emirhan Muran ile altın madalya alma başarısı gösterdi.



Bu yıl ikinci kez altın madalya kazanan Dağlı, elde ettiği bu başarıyla gelecek dönemde katılacağı uluslararası organizasyonlar öncesinde de önemli bir moral kazandı.



2026 Yeşilay Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı ise 1 altın 1 gümüş madalyayla kapatan Red Bull sporcusu, 2026'da katıldığı 2 şampiyonadan da madalyalarla ayrılmıştı.



