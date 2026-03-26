26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Kübra Dağlı'dan 2 altın madalya

Kübra Dağlı, Antalya'daki uluslararası tekvando turnuvasında hem bireysel hem çiftler poomsae kategorilerinde altın madalya kazandı.

calendar 26 Mart 2026 14:16 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 14:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Red Bull sporcusu milli tekvandocu Kübra Dağlı, Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda poomsae serbest stil ferdi kadınlar ve çiftler kategorilerinde altın madalya kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada poomsae serbest stil ferdi kadınlarda birinci olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, çiftler kategorisinde de partneri Emirhan Muran ile altın madalya alma başarısı gösterdi.

Bu yıl ikinci kez altın madalya kazanan Dağlı, elde ettiği bu başarıyla gelecek dönemde katılacağı uluslararası organizasyonlar öncesinde de önemli bir moral kazandı.

2026 Yeşilay Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı ise 1 altın 1 gümüş madalyayla kapatan Red Bull sporcusu, 2026'da katıldığı 2 şampiyonadan da madalyalarla ayrılmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
