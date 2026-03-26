26 Mart
Türkiye-Romanya
1-061'
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Galatasaray, Emlak Konut'u yenerek finale çıktı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Emlak Konut'u 85-76 yenerek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

calendar 26 Mart 2026 19:15 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 19:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Emlak Konut'u 85-76 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, final serisinde Fenerbahçe Opet ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar

Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 38, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu 4, Ndour 9, Günesh Karaoğlan 2, Ceren Akpınar 6, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska, Gizem Başaran Turan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 14, Derin Erdoğan 16, Juhasz 7, Johannes 3, Kuier 17, Smalls 3, Williams 10, Sude Yılmaz 9, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 4

1. Periyot: 15-21

Devre: 25-47

3. Periyot: 41-63

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
