Paris Saint-Germain'in lig maçına erteleme!

Fransa Ligue 1'deki Lens - Paris Saint-Germain karşılaşması ertelendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8 ve 14 Nisan'da Liverpool ile karşılaşacak Paris Saint-Germain, bu nedenle iki maçın arasına gelen 11 Nisan'daki Lens maçının ertelenmesini talep etti.



Fransa Lig Yönetimi, Lens'in itirazlarına rağmen Paris Saint-Germain'in talebine onay verdi ve Fransa Ligue 1'de 11 Nisan'da oynanması planlanan Lens - Paris Saint-Germain karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.



