26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Paris Saint-Germain'in lig maçına erteleme!

Fransa Lig Yönetimi, PSG'nin başvurusu sonrası Lens'in itirazına rağmen Lens-PSG maçını erteledi.

26 Mart 2026 15:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1'deki Lens - Paris Saint-Germain karşılaşması ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8 ve 14 Nisan'da Liverpool ile karşılaşacak Paris Saint-Germain, bu nedenle iki maçın arasına gelen 11 Nisan'daki Lens maçının ertelenmesini talep etti.

Fransa Lig Yönetimi, Lens'in itirazlarına rağmen Paris Saint-Germain'in talebine onay verdi ve Fransa Ligue 1'de 11 Nisan'da oynanması planlanan Lens - Paris Saint-Germain karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
