Bayern Münih'ten Olise'nin geleceği hakkında açıklama!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Real Madrid'in radarındaki Michael Olise'nin geleceği hakkında konuştu.

calendar 25 Mart 2026 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten Olise'nin geleceği hakkında açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Real Madrid'in radarındaki Michael Olise'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in Olise için sezon sonuna bir teklif hazırladığı yönelik iddiaların ardından Bayern Münih'ten transfer için açıklama geldi. Bild'e konuşan Bavyera ekibinin sportif direktörü Max Eberl, ayrılığa yanaşmadıklarını söyledi. 

"BİZ SAKİNİZ!" 

Eberl açıklamasında, "Hangi kulübün onunla ilgilendiği önemli değil. Bayern Münih'te oynayan herkes neye sahip olduğunu biliyor. Michael'ın bizimle 2029'a kadar geçerli, serbest kalma maddesi olmayan bir sözleşmesi var. Biz sakiniz." dedi.

Fransız futbolcu için Real Madrid'in 165 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Ayrıca Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından Liverpool'un Olise için 200 milyon euroluk bir teklif sunabileceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 39 maça çıkan Olise, 16 gol 23 asistlik performans sergiledi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.