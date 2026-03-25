Bayern Münih'ten Olise'nin geleceği hakkında açıklama!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Real Madrid'in radarındaki Michael Olise'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'in Olise için sezon sonuna bir teklif hazırladığı yönelik iddiaların ardından Bayern Münih'ten transfer için açıklama geldi. Bild'e konuşan Bavyera ekibinin sportif direktörü Max Eberl, ayrılığa yanaşmadıklarını söyledi.



"BİZ SAKİNİZ!"



Eberl açıklamasında, "Hangi kulübün onunla ilgilendiği önemli değil. Bayern Münih'te oynayan herkes neye sahip olduğunu biliyor. Michael'ın bizimle 2029'a kadar geçerli, serbest kalma maddesi olmayan bir sözleşmesi var. Biz sakiniz." dedi.



Fransız futbolcu için Real Madrid'in 165 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Ayrıca Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından Liverpool'un Olise için 200 milyon euroluk bir teklif sunabileceği iddia edildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 39 maça çıkan Olise, 16 gol 23 asistlik performans sergiledi.







