NBPA'den Giannis kararı sonrası açıklama

NBPA, Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'yu sezonun geri kalanında dinlendirme ihtimaline ilişkin çıkan haberlerin ardından bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, Oyuncu Katılım Politikası'nın sağlıklı yıldızların sahada yer almasını sağlamak amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.



NBPA, "Bu politikalar ancak doğru şekilde uygulanırsa anlamlı olur. Aksi halde taraftarlar, yayıncılar ve oyunun bütünlüğü zarar görmeye devam eder," ifadelerini kullandı.



Doğu Konferansı'nda 28 galibiyet – 40 mağlubiyetle 11. sırada bulunan Bucks, playoff yarışının gerisinde kaldı.



Buna rağmen Giannis, sakatlığına rağmen 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla elit performansını sürdürdü.



