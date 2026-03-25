Galatasaray'da Lemina ile devam kararı

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın kontratında yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun performansından memnun olduğu ve oyuncuyla devam edilmesini istediği öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve bu görüşme sonrası oyuncunun kontratının uzatılacağı öğrenildi.
Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Mario Lemina, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
