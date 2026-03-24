Milli yıldızımız, Sassuolo karşısında attığı gol ile bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.



PERFORMANSI



Bu sezon Juventus'ta tüm kulvarlarda 40. maçına çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistlik katkı sağladı.





🇹🇷 Kenan Yıldız, Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi.



— Sporx (@sporx) March 24, 2026

İtalya Serie A'nın 30. haftanın tamamlanmasıyla, bu haftanın en iyi ilk 11 açıklandı.Kenan Yıldız; Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra, gösterdiği performans ile haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.İşte Serie A'da 30. haftanın en iyi 11'i: