İtalya Serie A'nın 30. haftanın tamamlanmasıyla, bu haftanın en iyi ilk 11 açıklandı.
Kenan Yıldız; Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra, gösterdiği performans ile haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.
TARİHE GEÇTİ
Milli yıldızımız, Sassuolo karşısında attığı gol ile bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
PERFORMANSI
Bu sezon Juventus'ta tüm kulvarlarda 40. maçına çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistlik katkı sağladı.
İşte Serie A'da 30. haftanın en iyi 11'i:
🇹🇷 Kenan Yıldız, Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi. pic.twitter.com/nbJZxJdYF4
— Sporx (@sporx) March 24, 2026