Kenan Yıldız, Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, İtalya Serie A'nın 30. maç gününde haftanın 11'ine seçildi.

calendar 24 Mart 2026 20:16
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 30. haftanın tamamlanmasıyla, bu haftanın en iyi ilk 11 açıklandı.

Kenan Yıldız; Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra, gösterdiği performans ile haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.

TARİHE GEÇTİ

Milli yıldızımız, Sassuolo karşısında attığı gol ile bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus'ta tüm kulvarlarda 40. maçına çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

İşte Serie A'da 30. haftanın en iyi 11'i:
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.